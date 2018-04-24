В Госдуме поддержали законопроект о курилках в аэропортах

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НОВОСТЬ ЧАСА:Второй за неделю спутник ГЛОНАСС вышел из строя
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Российским спутникам необходим технологический прорыв
Что Россия проиграла в Армении
Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России
Угрозы в адрес России противоречат интересам стран «Большой семерки»
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Что на самом деле ответил Константинополь Украине
Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
На очередной запрос Украины о том, чтобы «организовать свою «маленькую, независимую, но каноничную Церковь», Вселенский патриархат все же дал официальный ответ. И сам Петр Алексеевич пишет о том, что «дело сдвинулось». Подробности...
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Победу революции в Армении присудила армия
Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Сначала люди бродят по улицам и кричат. Иногда их бьют палками полицейские, иногда они, напротив, бьют палками полицейских. Происходят митинги разнообразные. А потом армия говорит, кто в этой зарнице победил. Подробности...
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Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребенка
Эдуард Биров, журналист
Когда очередной юноша взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного. Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении
Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемойПодробности...
На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина
Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина ЕльцинаПодробности...
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Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая
В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаютсяПодробности...
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