В Госдуме поддержали законопроект о курилках в аэропортах

Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект, разрешающий гражданам курить табак в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов.

Комитет считает возможным принять в первом чтении проект соответствующего федерального закона, передает ТАСС. Депутаты подчеркивают, что рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака странам-участницам предписывает принятие ряда мер, обеспечивающих защиту граждан от воздействия табачного дыма.

«При этом запрета курения табака в здании аэропорта или вблизи него указанная конвенция не содержит», – отмечают депутаты.

Комитет считает возможным установить предлагаемую законопроектом возможность «разрешить курение в специально выделенных изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции, в аэропортах на основании решения собственника имущества или иного уполномоченного им лица», говорится в документе.



Инициатор законопроекта, депутат-единоросс Сергей Боярский выразил надежду, что позиция, аргументированная в пояснительной записке к законопроекту, найдет поддержку «как в правительстве, так и в Госдуме».

«В своем заключении комитет по транспорту и строительству учел и статистические данные по количеству административных правонарушений, связанных с текущим запретом, и обратил внимание на то, что в конвенции указывается на необходимость принятия, я подчеркиваю, эффективных мер по борьбе с курением», – добавил депутат.

Он также выразил надежду, что Госдума успеет рассмотреть законопроект в первом чтении до конца весенней сессии.

Отметим, в декабре министр России по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов предложил Роспотребнадзору проработать изменения законодательства для возможности оснащения больниц местами для курения.

С 1 июня 2013 года в России действует антитабачный закон. С 15 ноября 2013 года в России также действует полный запрет на рекламу табака и курительных принадлежностей.