Счетная палата США назвала замораживание финансовой помощи Украине незаконным

Решение о замораживании финансовой помощи Украине, принятое администрацией президента США Дональда Трампа, было незаконным, следует из отчета американской Счетной палаты.

«Мы пришли к выводу, что административно-бюджетное управление (администрации президента) нарушило Закон 1974 года о бюджете Конгресса и контроле за его изъятием», – передает «Интерфакс» текст отчета Счетной палаты.

В ноябре сообщалось, что сотрудники Госдепа разморозили финансовую помощь Украине еще до того, как поступило соответствующее распоряжение Дональда Трампа.

В августе издание Politico сообщало, что Трамп отдал распоряжение о проведении пересмотра военной помощи Украине со стороны США.