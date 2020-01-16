Олимпийские объекты в Рио закрыли по решению суда

Объекты, доставшиеся бразильскому Рио-де-Жанейро в наследие после Олимпиады 2016 года, должны быть закрыты не позднее чем через двое суток, передают местные СМИ решение суда.

Как сообщает портал G1, своим вердиктом федеральный судья Эужениу Араужу поддержал ходатайство прокуратуры о запрете на дальнейшее использование спортивных объектов, не имеющих соответствующих сертификатов безопасности, передает ТАСС.

Также в ведомстве напомнили, что государственную структуру, которой было вверено управление олимпийским наследием, упразднили в июле 2019 года решением федеральной исполнительной власти, что привело к запустению объектов и к краже оборудования и электрических кабелей.

Олимпийский парк Рио-де-Жанейро часто становится площадкой для проведения массовых культурных мероприятий. По мнению суда, проведение на таком объекте массовых мероприятий с участием многотысячной публики чревато трагедией. Власти Рио намереваются обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, в декабре «Гринпис» в Японии сообщил, что очаги высокого уровня радиации выявлены в спорткомплексе в префектуре Фукусима, который должен стать местом старта эстафеты олимпийского огня Токийской олимпиады летом 2020 года.