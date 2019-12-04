На олимпийских объектах в Японии зафиксирован высокий уровень радиации

Очаги высокого уровня радиации выявлены в спорткомплексе в префектуре Фукусима, который должен стать местом старта эстафеты олимпийского огня Токийской олимпиады летом 2020 года, сообщил «Гринпис» в Японии.

По данным экологов, уровень радиации на поверхности земли вокруг стадиона J-Village в Фукусиме достигает 71 микрозиверта в час, что в 1 тыс. 775 раз выше, чем до аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Тогда уровень радиации не превышал 0,04 микрозиверта в час передает РИА «Новости». Очаги радиации в Фукусиме были зафиксированы экспертами «Гринпис» 26 октября.

В сообщении отмечается, что 18 ноября министру окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми направлено письмо с требованием неотложных мер для того, чтобы избавить людей от воздействия радиации во время Олимпиады.

Как сообщает японская газета «Санкэй», компания-оператор АЭС TEPCO 3 декабря уже сняла слой радиоактивной почвы вокруг стадиона. Эксперты «Гринпис» в Японии намерены провести новые собственные замеры радиации вокруг олимпийского объекта в Фукусиме, чтобы проследить, насколько были эффективны принятые правительством меры.

Напомним, в ноябре Россия предложила помощь Японии в проведении «бесконфликтных» с точки зрения кибербезопасности Олимпийских игр.

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