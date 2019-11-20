Россия решила помочь Японии в обеспечении кибербезопасности ОИ

Россия предложила помощь Японии в проведении «бесконфликтных» с точки зрения кибербезопасности Олимпийских игр, сказал спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

«Мы предложили свою помощь Японии в проведении бесконфликтной с точки зрения кибербезопасности Олимпиады в следующем году. Япония высоко оценила наше предложение. Как по линии госструктур, так и по линии Сбербанка и частных структур. Они рассмотрят этот вопрос и будут проведены дальнейшие переговоры по этой области», – передает РИА «Новости» слова Крутских на встрече с журналистами по итогам состоявшихся в Токио двусторонних консультаций.

По его словам, следующий раунд консультаций должен состояться в Москве, ориентировочно весной или летом 2020 года.

В сентябре 2013 года Токио был избран столицей Олимпийских игр 2020 года. В феврале 2018 года японские школьники выбрали талисман ОИ-2020 в стиле аниме.

Напомним, в апреле Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что на должность министра, ответственного за организацию летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года, после отставки Еситаки Сакурады вновь назначен Сюнъити Судзуки.