В Японии сменили ответственного за Олимпиаду-2020 министра

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что на должность министра, ответственного за организацию летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года, после отставки Еситаки Сакурады вновь назначен Сюнъити Судзуки.

Абэ призвал вновь назначенного министра восстановить доверие со стороны общественности и привести Японию к успешному проведению Олимпийских игр, передает ТАСС.

Ушедший в отставку министр ранее заявлял, что не читал Олимпийскую хартию, в которой изложены основные принципы олимпийского движения. Он также признался, что не умеет пользоваться персональным компьютером, хотя в правительстве Японии по совместительству отвечает за проблемы кибербезопасности.

Напомним, в сентябре 2013 года Токио был избран столицей Олимпийских игр 2020 года. В феврале 2018 года японские школьники выбрали талисман ОИ-2020 в стиле аниме.