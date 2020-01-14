На Украине назвали «экзотические версии» крушения Boeing в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, какие «экзотические версии» рассматривались при расследовании крушения лайнера в Тегеране.

Данилов заявил, что Украина изначально склонялась к тому, что в самолет попала ракета, но были отработаны и «экзотические версии», передает РИА «Новости».

Согласно одной из версий, неизвестные могли пытаться помешать эвакуации из Ирана сотрудников американской резидентуры, вывозимых по сценарию операции «Арго». Еще одна версия заключалась в попытке помешать выезду ученых, причастных к ядерной программе.

Ранее Данилов также заявил, что Украина знала о вине Ирана в крушении самолета еще до официального признания иранских властей.

При этом на Украине пытались также найти вину России в крушении Boeing.

Иран официально признал вину в гибели украинского Boeing 737-800 – военные приняли самолет за крылатую ракету и открыли огонь из средств ПВО.

Жертвами крушения самолета стали 176 человек, из которых большинство оказались гражданами Ирана и Канады.