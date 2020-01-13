В партии Порошенко призвали найти вину России в крушении Boeing в Иране

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко заявила, что украинские власти должны потребовать в Совбезе ООН расследования возможной «роли России» в крушении Boeing в Иране.

«(Украинские власти) даже не упоминают о том, что Россия также может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом», – передает ее слова РИА «Новости».

Геращенко также заявила, что Украина должна требовать в СБ ООН обсуждения «возможной роли России в поставках ракет Ирану».

Также она выразила мнение, что команда президента Украины Владимира Зеленского не смогла своевременно начать расследование произошедшего.

До этого экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Россия якобы могла участвовать в «подготовке ракетной атаки». Сенатор Алексей Пушков заметил, что «ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию».

Напомним, Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800.