В Киеве заявили, что первыми догадались о причинах крушения самолета в Иране

Секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина знала о вине Ирана в крушении самолета еще до официального признания иранских властей.

Данилов рассказал, что на Украине знали о попадании иранской ракеты в самолет, но решили придерживались нейтральной и дипломатичной позиции. «Уже не оставалось аргументов для того, чтобы все это отрицать», – сказал он, передает The Washington Post.

«Мы пришли к такому выводу раньше, чем американцы и канадцы», – добавил Данилов.

Ранее Иран официально признал вину в гибели украинского Boeing 737-800. Военные заявили, что приняли самолет за крылатую ракету и открыли огонь из средств ПВО.

До этого глава правительства Канады Джастин Трюдо сообщил, что по данным разведки, украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой. Об этом также заявлял и Госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, жертвами крушения самолета стали 176 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.