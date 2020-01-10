Помпео высказался о возможной вине Ирана в крушении украинского Boeing

США считают вероятным, что пассажирский Boeing украинской авиакомпании был сбит иранской ракетой, заявил Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«Мы полагаем, что это вероятно, что этот самолет был сбит иранской ракетой. Прежде чем мы придем к окончательному выводу, мы хотим, чтобы следователи провели расследование. Важно добраться до сути этого», – сказал Помпео, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу на том же заседании о возможной вине Ирана в крушении самолета заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что не видит оснований не верить СМИ, утверждающим о вине Ирана за упавший самолет.

Также о возможной вине Ирана говорил глава британского правительства Борис Джонсон.

В Тегеране обвинения в свой адрес называют необоснованными. В Москве отметили, что на данный момент заявлять об ответственности Ирана за инцидент нет оснований.