НАТО поверило данным СМИ об уничтожении украинского самолета иранской ракетой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит оснований не верить СМИ, утверждающим о ракетном ударе Ирана по Boeing 737 украинской авиакомпании.

«Мы не видим оснований не верить сообщениям СМИ и видеоматериалам о возможном поражении украинского Boeing иранской ракетой», – сказал Столтенберг на экстренной встрече Совета ЕС, передает ТАСС.

Ранее в пятницу на том же заседании о возможной вине Ирана за крушение самолета заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

На Западе заявляют, что самолет мог быть сбит ракетой ПВО Ирана. В Тегеране обвинения в свой адрес называют необоснованными. В Москве заявляют, что на данный момент заявлять об ответственности Ирана за инцидент нет оснований.

8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.