Бывшая жена избила отставного судью Конституционного суда

Бывшая жена 80-летнего отставного судьи Конституционного суда России Виктора Лучина Татьяна Трясина избила его в квартире в Москве.

Пенсионер находится на инвалидности, защитить мужчину попыталась находившаяся с ним сиделка, однако экс-супруга судьи набросилась также и на нее, сообщает «Рен ТВ».

Виктор Лучин – российский юрист, судья Конституционного суда с 1991 по 2005 год, заслуженный деятель науки России.

Ранее на востоке Москвы пенсионера избили молотком по голове.