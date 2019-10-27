На востоке Москвы пенсионера избили молотком по голове

Неизвестный в Москве избил пенсионера молотком по голове, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. Мужчина госпитализирован.

В главке сообщили ТАСС, что полиция получила сообщение о госпитализации пенсионера с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени.

«Установлено, что неизвестный молотком нанес удары в область головы пенсионеру», – сообщили правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В апреле в Омске подростки закидали камнями пенсионера и избили сверстников.