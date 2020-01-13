Заслуженный учитель России: Единая система оплаты труда педагогов породит новые проблемы

В разных регионах России схема оплаты труда школьных учителей отличается, но сделать единую норму для всей страны невозможно – это породит новые проблемы, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

В Трудовой кодекс готовят поправки об изменении системы оплаты труда школьных учителей. Основная задача заключается в том, чтобы 70% зарплаты представляло собой оклад, а остальные 30% выделялись на различные надбавки. На данный момент в большинстве российских городов эту пропорцию не соблюдают, говорит министр просвещения России Ольга Васильева.

«Здесь вопрос очень сложный, и он связан не только 70 и 30 процентами. Дело в том, что во всех регионах у учителей отличается заработная плата. Связано это с тем, что по существующему законодательству оплата бюджетников – это полномочия субъекта Федерации, у которого везде разное положение», – говорит Ямбург.

Также эксперт напоминает, что согласно майским указам президента, заработная плата бюджетника (в том числе и учителя) не должна быть ниже средней по региону. Но в регионах она разная, поэтому и оплата труда не может быть одинаковой.

«Ниже средней зарплаты по региону не может платить ни один директор, мониторинг идет все время. Но для того, чтобы на эту зарплату выйти, учителям приходится брать ставку 25-35, а иногда и 50 часов, что, конечно, плохо влияет на качество», – поясняет Ямбург.

Поскольку положение в регионах очень разное, эксперт не верит в то, что оплату труда можно сделать единой. В таком случае упадет зарплата в крупных городах, например, в Москве, что вызовет массу новых проблем.

Ранее Ольга Васильева говорила, что на данный момент в российских школах не хватает около 150 000 учителей. Дефицит в профессии она объяснила тем, что молодые педагоги боятся работать с детьми, ответственности и нагрузки, поэтому после вуза не идут работать в школу.