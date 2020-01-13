Путин поручил освободить врачей от уголовных мер за неумышленную утрату лекарств

Президент Владимир Путин дал поручение, согласно которому неумышленная утрата медицинскими работниками лекарств, содержащих наркотические вещества, не должна наказываться в уголовном порядке.

«Правительству Российской Федерации обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске (Калининградская область) в конце октября прошлого года.

Доклад по данному вопросу глава государства ожидает до 15 апреля.

Также Путин поручил Минздраву до 1 апреля «представить предложения по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи, обратив особое внимание на организацию взаимодействия главных внештатных специалистов по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации с субъектами Российской Федерации, а также по совершенствованию механизмов взаимодействия медицинских организаций с родственниками и иными членами семьи или законными представителями паллиативных больных». Поручение должно быть исполнено до 1 апреля.

Кроме того, до 15 марта Минздраву совместно с Минтрудом поручено принять меры по повышению эффективности взаимодействия профессионального сообщества с волонтерами и общественными организациями, работающими в сфере охраны материнства и детства.

До 1 октября Минздрав и Минтруд должны обобщить практику функционирования «павильонов здоровья», создаваемых для раннего выявления заболеваний.

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