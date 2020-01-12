На Украине предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Бывший депутат Верховной рады и глава запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа*» Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».

Так Чубаров решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве случился пожар, который стал самым крупным для города в XVI веке, передает РИА «Новости».

«Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?», – написал экс-депутат Рады в Facebook.

Отметим, что Чубаров не в первый раз выступает с абсурдными антироссийскими заявлениями. Например, в декабре он предложил спецслужбам Украины публиковать списки пассажиров первых поездов, направляющихся в Крым по Крымскому мосту.

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