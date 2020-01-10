Курганец пообещал обратиться в Верховный суд из-за слежки за всеми Романами

Житель Кургана Роман Худоконенко готовится подать кассационную жалобу в Верховный суд с просьбой признать Курганского областного суда о слежке за людьми по имени Роман незаконными.

В период с 2013 по 2015 годы суд выдал девять постановлений на прослушивание телефонных разговоров Романов. Ни фамилия, ни другие персональные данные объектов прослушки не были указаны.

«Такое решение порождает право неограниченного количества граждан по имени Роман обратиться в суд с целью восстановления своих конституционных прав», – сказал в комментарии Ura.ru адвокат Алексей Горелый.

Он сообщил, что количество «Романов», которые могли подвергаться прослушиванию, не установлено.

«Постановление дает возможность сотрудникам полиции проводить оперативные мероприятия в отношении судей, прокуроров, депутатов (по имени Роман), обладающих особым статусом и неприкосновенностью», – считает Худоконенко.

В жалобе, которую Худоконенко готовится подать в Верховный суд, истец просил проверить основания, на которых были вынесены решения о прослушке.

«Отдельно хочу отметить, что постановления судей написаны «под копирку», т. е. слово в слово, буква в букву и все знаки пунктуации повторяют друг друга», – рассказал обвиняемый.

Роман Худоконенко и Ирина Никитина обвиняются в совершении экономических преступлений и на протяжении пяти лет пытаются доказать свою невиновность.

Курганский городской суд в конце 2018 года полностью их оправдал, однако сейчас рассмотрение дела возобновили.