Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
Маск усомнился в значимости слов Зеленского о переговорах при участии Трампа
Илон Маск подчеркнул, что в международных переговорах важны конкретные действия, а не слова, отвечая на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о переговорах под руководством президента США.
Предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск выступил с комментарием на заявление Зеленского о готовности к переговорам при поддержке Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Он отметил, что «важны действия, а не слова», и предложил дождаться конкретных шагов.
Ранее Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с президентом США, но снова не извинился перед ним.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул необходимость переговоров по Украине, заявив, что текущая ситуация больше не позволяет вести боевые действия с Россией.