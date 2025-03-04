Вэнс: Ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать боевые действия против России

Вэнс заявил о необходимости переговоров по конфликту на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Вэнс, выступая на Капитолийском холме, заявил о том, что ни США, ни Европа, ни власти Украины больше не могут продолжать военные действия против России в конфликте на Украине, передает ТАСС.

«Мы находимся в положении, когда ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать вести эту войну. Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров», - сказал вице-президент.



Он также подчеркнул, что Киев должен сделать реальные шаги для урегулирования конфликта на Украине, а не ограничиваться публичными заявлениями. По его словам, необходимо, чтобы все стороны сели за стол переговоров. Вэнс отметил, что президент США старается донести до украинцев необходимость вернуться к переговорам и обсуждать вопросы, касающиеся добычи полезных ископаемых.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о проявлении упрямства Владимира Зеленского в переговорах с президентом США Дональдом Трампом о мирном соглашении с Россией.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о необходимости для Киева начать мирные переговоры, поскольку терпение и ресурсы США не безграничны.