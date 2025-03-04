В Херсонской области обследовали 501 памятник войны

Tекст: Ольга Иванова

В Херсонской области завершился первый этап проекта «Забота и уход», который направлен на увековечение памяти героев Великой Отечественной войны. Волонтеры и муниципальные депутаты «Единой России» обследовали 501 памятник в левобережных округах региона, включая 211 памятников в прифронтовых муниципалитетах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заместитель начальника Управления внутренней политики Херсонской области Игорь Булюк отметил, что уход за памятниками в прифронтовых зонах могут осуществлять только волонтеры и военнослужащие. Он подчеркнул, что управление поддержало инициативу закрепления памятных мест за муниципальными депутатами и готово привлекать к участию некоммерческие организации.

Дальнейшие работы по благоустройству будут проводиться в марте и апреле, чтобы к 9 Мая все объекты были приведены в порядок, как поручил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Особое внимание уделено уникальному памятнику в Геническе, посвященному военным водителям, где планируется провести косметический ремонт и благоустройство территории.

Также первый заместитель секретаря Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Херсонской областной думы Павел Тропкин сообщил, что военнослужащие автомобильного подразделения военной комендатуры Херсонской области возьмут шефство над памятником в Геническом округе. Практика закрепления организаций за памятниками Великой Отечественной войны обсуждалась на совещании.

В Нижнесерогозском округе активисты выявили необходимость капитального ремонта мемориала «Скорбящая мать». В других округах также планируются работы по ремонту и благоустройству памятников.