Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.5 комментариев
Подозреваемым в убийстве чиновника на Алтае назван глава местного МУП
Источник: Подозреваемым в убийстве чиновника на Алтае стал глава местного МУП
В деле об убийстве руководителя Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко является глава местного муниципального унитарного предприятия, сообщил источник в силовых структурах.
Подозреваемым является руководитель местного МУП «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин, сообщил собеседник ТАСС.
Он уже задержан, добавил источник.
Собеседник отметил, что убийство Онищенко связано с его профессиональной деятельностью.
Ранее в региональном ГСУ СК сообщали, что Онищенко застрелили при выходе из кафе, там же уточняли, что подозреваемым в убийстве является местный житель.