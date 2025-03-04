Tекст: Мария Иванова

Так, на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Волчанска и ЛипцовХарьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ при этом потеряли до 45 военнослужащих и две бронемашины.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Карповки, Катериновки, Кировска Донецкой народной республики (ДНР), Шийковки и Каменки Харьковской области.

Потери противника составили до 255 военнослужащих и западное орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Шевченко, Верхнекаменским, Плещеевкой, Северском, Константиновкой, Серебрянкой и Краматорском ДНР, отчитались в Минобороны.

При этом потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Димитрова, Новопавловки, Андреевки, Удачного, Елизаветовки, Красноармейска и Успеновки ДНР.

При этом противник потерял до 595 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Отрадного, Комара, Привольного ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

Потери противника составили до 185 военнослужащих, танк, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Садового, Михайловки Херсонской области и Малых Щербаков Запорожской области.

ВСУ при этом потеряли до 60 военнослужащих и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

Кроме того ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.

Отметим, что за предыдущий день ВСУ потеряли более 1,3 тыс. человек и пять танков.