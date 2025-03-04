Tекст: Мария Иванова

Удары также наносились по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты американская управляемая авиабомба JDAM и 93 беспилотника.

С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 267 беспилотников, 600 ЗРК, 21 977 танков и других бронемашин, 1523 боевые машины РСЗО, 22 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 432 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны также сообщали, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.

Ранее ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие ВПК Украины. В Минобороны отчитались, что за прошлую неделю ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием.