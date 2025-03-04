Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.5 комментариев
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и складам с боеприпасами, сообщили в Минобороны.
Удары также наносились по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты американская управляемая авиабомба JDAM и 93 беспилотника.
С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 267 беспилотников, 600 ЗРК, 21 977 танков и других бронемашин, 1523 боевые машины РСЗО, 22 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 432 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны также сообщали, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.
Ранее ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие ВПК Украины. В Минобороны отчитались, что за прошлую неделю ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием.