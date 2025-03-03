Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе Волчанска, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку НАТО.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Дробышево, Катериновки, Кировска, Карповки в Донецкой народной республике (ДНР), Шийковки, Каменки и Лозовой в Харьковской области.

Потери противника при этом составили до 190 военнослужащих, танк, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ рядом с Клебан-Быком, Дылеевкой, Шевченко, Плещеевкой, Северском, Часовым Яром, Константиновкой, Серебрянкой и Краматорском в ДНР.

При этом потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, два пикапа и американская 155-мм гаубица М777.

Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии возле Новопавловки, Удачного, Красноармейска, Димитрова, Елизаветовки, Андреевки, Котляровки и Успеновки в ДНР.

Противник потерял до 605 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль MaxxPro. Уничтожены четыре артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны у Поддубного, Воскресенки, Отрадного, Богатыря, Комара, Днепроэнергии, Шевченко, Привольного в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

При этом потери противника составили до 200 военнослужащих, танк, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе польская самоходная артустановка Krab.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Михайловки, Садового в Херсонской области и Малых Щербаков в Запорожской области.

ВСУ при этом потеряли до 70 военнослужащих, танк, артиллерийское орудие, станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.

Ранее в оборонном ведомстве отчитались, что за прошлую неделю ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием.