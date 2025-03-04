Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.18 комментариев
В Петербурге локализовали пожар в производственном здании
Петербургским спасателям удалось локализовать пожар в производственном здании северо-западной части города, сообщили в городском Главном управлении МЧС.
Огонь горит в здании размером 50 на 70 метров, площадь пожара составляет 3,5 тыс. квадратных метров, указали в ведомстве, передает ТАСС.
К 15:32 мск возгорание удалось локализовать. Данных о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что пожар начался в производственном здании по адресу: Приморский район, 1-я Конная Лахта, д. 1.