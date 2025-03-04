Пожар на производстве в Петербурге охватил 3,5 тыс. кв. метров

Tекст: Ольга Иванова

В производственном здании на северо-западе Петербурга, расположенном по адресу: Приморский район, 1-я Конная Лахта, д. 1, пожар распространился на 3,5 тыс. кв. метров. Возгорание началось на площади 200 кв. метров и быстро увеличилось, сообщает ТАСС.

Пожар охватил здание размером 50 на 70 метров, и огонь распространился по всей площади. В результате происшествия ситуации присвоен ранг № 2. Сотрудники МЧС продолжают борьбу с огнем, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пожара и минимизировать ущерб.

На месте работают пожарные расчеты, которые стараются локализовать пламя и остановить его дальнейшее распространение. О пострадавших или погибших в результате происшествия информации пока нет, но ведется дальнейший мониторинг ситуации.

Накануне на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе ликвидировали открытое горение.