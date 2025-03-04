Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.14 комментариев
Пожар на производстве в Петербурге охватил 3,5 тыс. кв. метров
В Петербурге пожар в производственном здании распространился на 3,5 тыс. кв. метров после возгорания на площади 200 кв. метров.
В производственном здании на северо-западе Петербурга, расположенном по адресу: Приморский район, 1-я Конная Лахта, д. 1, пожар распространился на 3,5 тыс. кв. метров. Возгорание началось на площади 200 кв. метров и быстро увеличилось, сообщает ТАСС.
Пожар охватил здание размером 50 на 70 метров, и огонь распространился по всей площади. В результате происшествия ситуации присвоен ранг № 2. Сотрудники МЧС продолжают борьбу с огнем, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пожара и минимизировать ущерб.
На месте работают пожарные расчеты, которые стараются локализовать пламя и остановить его дальнейшее распространение. О пострадавших или погибших в результате происшествия информации пока нет, но ведется дальнейший мониторинг ситуации.
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