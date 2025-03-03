Как устроить морскую блокаду Украины

Tекст: Александр Тимохин

Пока НАТО собирается с силами для блокады российских портов на Балтике, стоит задуматься о том, а нет ли смысла самой России сделать то же самое на Черном море. На южном театре военных действий мы давно уже воюем, и порты у противника там есть. Более того, они работают.

Как известно, экспорт украинской сельхозпродукции уже не первый год идет через порты, главным образом порт Рени на Дунае. Но и Одесский порт не простаивает.

Что везут в этих контейнерах, можно только догадываться. В последнее время трафик в порты Украины растет. К апрелю 2024 года Украина, по заявлениям ее официальных лиц, сумела довести грузооборот портов Южный, Черноморск и Одесса до 22 млн тонн (с момента прекращения так называемой зерновой сделки). При этом ВМС Украины ведут эскорт торговых судов в назначенных «безопасных» коридорах, используя вооруженные катера разных типов и беспилотники.

В феврале 2025 года турецкая судоходная компания Medkon Lines объявила о возобновлении регулярного судоходства на Украину. В этом есть элемент лукавства – турки давно туда что-то возят, и часто скрытно, с отключением автоматизированной идентификационной системы (АИС) судна и его уходом «в тень» и попытками путать следы при выборе причала и швартовке.

Впрочем, не только они так делают. Статистика говорит, что в 2023 году доля сельскохозяйственного экспорта в ВВП Украины составляла 7,41%. Почти все это вывозилось через порты, и с тех пор ситуация для Украины не стала хуже. Экспорт руды из Украины в три раза меньше, чем экспорт сельхозпродукции, но это все равно без малого два десятка миллионов тонн в год.

Судоходство в украинские порты помогает режиму Зеленского финансировать войну и получать оружие и боеприпасы. Налицо необходимость мер по ликвидации морской торговли Украины. Прерывание украинского судоходства серьезно бы подкосило украинскую экономику.

Значение указанного факта в России понимают, об этом свидетельствуют наносимые время от времени удары по инфраструктуре украинских портов. В то же время порт – крайне живучий комплекс сооружений, вывести который из строя полностью точечными ракетными ударами невозможно. С военной точки зрения для этого нужны или ковровые бомбардировки сотнями самолетов, или серия тактических ядерных ударов.

Однако есть и еще один инструмент воздействия на Украину – морская блокада. Блокада – одна из основных задач любого военного флота. Гипотетическая блокада могла бы парализовать всю украинскую портовую экономику. Эффект блокады по мере накопления ущерба от нее становится непосильным для любого противника.

В умах обывателя блокада воспринимается как действия против судов противника, и только. Безусловно, это может быть и так. Есть, однако, возможности создать блокаду и другими методами – правда, при ряде условий.

В частности, с учетом вероятности западного вмешательства возможная блокадная операция ВМФ РФ против Украины должна быть, по сути, мгновенной, ее нужно провести за считанные дни. Важно, чтобы операция всех поставила перед фактом, никакие антироссийские действия после начала блокады не должны быть способны технически ее снять. Любое возмездие со стороны Запада на других направлениях должно быть бессмысленным, после того как все произойдет.

Еще одним граничным фактором станет то, что для установления блокады нельзя топить иностранные суда, поражая их непосредственно. Это приведет только к росту числа стран, поддерживающих Украину. Высадка досмотровых партий морской пехоты и увод судов в свои порты тоже не подходит, так как такой подход даст противнику время на контрмеры.

Из всех средств, которые позволяют провести успешную блокаду с выполнением указанных выше условий, достойны упоминания только морские мины. Именно минные постановки дают возможность сделать блокаду безопасной и мгновенной. Достаточно объявить об их проведении, и любой проход нейтрального судна по минным заграждениям теперь ложится на совесть того, кто его туда послал, как и гибель судна.

Мины – идеальное средство блокады. Непосредственного поражения судна с гибелью членов экипажа нет. Судно может стоять в порту, а мины будут выставлены в прилегающей акватории, на судне никто не будет ни убит, ни ранен. Предпринимать какие-то ответные шаги будет поздно – что ни делай, а мины уже установлены. Их, конечно, можно нейтрализовать, но в ответ их могут наставить еще, а по противоминным силам могут быть нанесены удары авиацией.

Из новейшей истории можно вспомнить две операции при минной блокаде. Первая – операция Starvation («Массовый голод» по-английски). В 1945 году Воздушный корпус армии США начал установки в портах Японии мин, сбрасываемых с тяжелых бомбардировщиков Boeing B-29 Superfortress. Операция серьезно подорвала силы японского народа. За несколько месяцев после сброса первой мины среднее количество калорий, потребляемое жителем Японии, упало на треть.

Вторым примером является операция Pocket money («Карманные деньги»), проведенная в первой декаде мая 1972 года США против Демократической республики Вьетнам. Тогда палубная авиация ВМС США поставила в важнейших вьетнамских гаванях около 11 тысяч мин. Судоходство во Вьетнам было блокировано полностью.

Поставки оружия из СССР и Восточной Европы прекратились, а из Китая сократились до уровня, который позволяли наземные коммуникации.

Даже поверхностное моделирование говорит о том, что наступательные минные постановки, призванные блокировать судоходство Украины на Черном море, должны состоять из следующих стадий. На первом этапе проводится воздушная операция по подавлению ПВО в прибрежной зоне – украинская ПВО должна замолчать на несколько десятков часов. Затем морская авиация и самолеты ВКС РФ должны произвести доставку и сброс в заданные точки большого числа морских мин.

Проблемой является только Дунай – два порта, Измаил и Рени, находятся на украинском берегу этой реки, и достаточно далеко внутри территории. Установить там мины не получится, а минировать горло Дуная означает открытие боевых действий и против Румынии тоже. Следовательно, порты Рени и Измаил нужно разрушить крылатыми ракетами и ударными беспилотниками, нанося массированные удары, десятками ракет по порту за каждую атаку, чтобы сделать их использование трудным. Также вокруг них должны быть уничтожены все электроподстанции. В дальнейшем атакам должны подвергаться любые мобильные генераторные установки и временная инфраструктура энергоснабжения порта.

Порты же Черноморского побережья нужно перекрывать минами по примеру того, как это делают страны НАТО. НАТО использует для постановок с воздуха мины семейства Quickstrike – «Квикстрайк» (англ. быстрый удар). Это донная мина с модулем планирования, аналогичным применяемым в бомбе JDAM – складное крыло и система ориентации, приводящая мину точно туда, где она должна войти в воду. Такие мины сбрасываются извне зоны действия систем ПВО небольшой дальности.

У ВМФ РФ таких мин нет, но у нас есть УМПК – универсальный модуль планирования и коррекции, то самое средство забросить боевую нагрузку с самолета на большое расстояние. Можно попробовать применять наши мины с УМПК. Можно попробовать сделать мину в корпусе авиабомбы, как делают американцы, и тогда она точно полетит на большое расстояние. Модуль с длинным крылом, применяемый с 1,5-тонной бомбой ФАБ-1500, для морской мины выглядит вполне подходящим.

Отработав на учениях подавление ПВО, получив морские сбрасываемые с самолетов мины современного типа, наша авиация получит возможность выполнить первоначальные постановки мин. Это самый важный этап блокадной операции. Для его успеха критична секретность. В дальнейшем мины могут ставиться по-прежнему с самолетов, со скоростных катеров под прикрытием авиации, с безэкипажных катеров, а при выводе из строя пусковых установок противокорабельных ракет противника и обеспечении полноценного господства в воздухе над прибрежными районами – даже с кораблей.

На втором этапе противник попробует нейтрализовывать мины, используя западную поддержку, технологии и методы, например, необитаемые подводные аппараты. Придется обеспечивать блокаду, постоянно атакуя его противоминные силы и доустанавливая новые мины.

Здесь нужны будут и надводные корабли, из которых оптимальным является малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт». Их немного, но эти корабли на деле доказали способность сбивать современные малозаметные западные ракеты. Кроме того, три недостроенных корабля по-прежнему стоят на заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге с высокой степенью готовности. Естественно, перед каждым шагом нужны будут учения и тренировки, приближенные к боевым.

И последний акт – противник, поняв, что блокаду не снять, неизбежно ударит своими безэкипажными катерами по нашему гражданскому судоходству. Пресечь такие атаки будет сложнее, чем нападения на военные базы и корабли, с которыми мы имели дело ранее. С другой стороны, предупрежден – значит, вооружен. Мы можем найти решение до того, как все началось.

Черноморский флот на все это вполне способен. Если обеспечить ЧФ всеми ресурсами и готовиться с полной самоотдачей, то для подготовки такой операции требуется чуть меньше года. Начав подготовку в марте, к началу 2026 года уже можно будет провести такую операцию с хорошими шансами на успех.