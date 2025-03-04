Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.5 комментариев
Воспитатель в Саранске спасла от пожара детский сад
В городе Саранск в Мордовии из-за загоревшейся стиральной машинки в дошкольном учреждении начался пожар, никто не пострадал, сообщили в МЧС России.
Воспитатель, увидев загоревшийся электроприбор, выдернула шнур из розетки и потушила возгорание огнетушителем, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Из-за пожара сотрудники МЧС вместе с персоналом вывели на улицу свыше 50 человек. В результате никто не пострадал.
Ранее в Пермском крае подросток вывел из горящего дома малолетних детей, своих братьев и сестру.