Кремль отверг идею о пророссийской позиции Трампа

Кремль отверг идею о пророссийской и антиукраинской позиции администрации США

Tекст: Елизавета Шишкова

Кремль не согласился с предположениями о том, что администрация США во главе с Дональдом Трампом придерживается пророссийской и антиукраинской позиции, передает ТАСС.

Песков отметил: «Я думаю, это неправильное ощущение», комментируя соответствующий вопрос.

Песков также сообщил, что на данный момент отсутствует конкретика по проведению встречи президентов России и США, Владимира Путина и Трампа. Он подчеркнул, что есть понимание необходимости такой встречи, которое было выражено в ходе встречи делегаций двух стран в Эр-Рияде.

По словам Пескова, оба президента выразили желание провести встречу, с установкой хорошо подготовиться к ней, чтобы она была максимально результативной. Все нюансы будут обсуждаться в ходе подготовки.

Ранее Песков заявил, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президентов.

Сам Путин https://vz.ru/news/2025/2/19/1315862.html заявил, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена.