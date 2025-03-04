Решетников заявил о признаках охлаждения экономики России

Российские товары увеличили долю в импорте ЕС по ряду категорий

Аналитики сообщили о росте поставок российского никеля и реакторов в ЕС в 2024 году

Tекст: Денис Тельманов

Поставки российских товаров в Евросоюз продолжают занимать значительное место в импорте ЕС, сообщает ТАСС.

По данным обзора «Мониторинг экономической ситуации в России», проведенного лабораторией международной торговли Института Гайдара, в 2024 году на Россию пришлось 91,7% европейского импорта необработанного никеля. Также Россия лидирует в поставках ядерных реакторов и топливных элементов, занимая 72,3% доли.

Также российские поставки составили от 44% до 50% по товарам, таким как чугун, ферросплавы, полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, и семена рапса. В дополнение, от четверти до трети импорта ЕС минеральных и азотных удобрений, аммиака и природного гипса также приходится на российские поставки.

Несмотря на общее падение торговли с ЕС, поставки российского СПГ выросли на 28% по сравнению с 2021 годом, достигнув 7,8 млрд долларов, удерживая 20% рыночной доли. Стоимостные объемы поставок рыбы увеличились на 5%, а группы недрагоценных металлов сократились на 5%. Поставки семян подсолнечника также уменьшились на 7%, составив 272 млн долларов.

Общие поставки удобрений снизились на 14%, достигнув 1,8 млрд долларов, при этом доля на рынке осталась на уровне 26%. Поставки минерального топлива уменьшились на 80% до 24,2 млрд долларов, а доля России в европейском импорте снизилась с 27% до 4,7%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея в январе нарастила импорт российского алюминия до рекордных 40,3 тыс. тонн, что сделало Россию главным поставщиком металла в страну.

В 2024 году Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею до 863 млн долларов, что является максимальным объемом с 2006 года, обеспечив себе второе место среди всех экспортеров металла в страну.

В прошлом году Польша закупила у России 1,3 млн тонн удобрений, что составило более четверти всех российских поставок в Евросоюз, это рекордный показатель за все время, следует из данных Евростата.

