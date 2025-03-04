  • Новость часаCNN: ВСУ ощутят последствия приостановки помощи США через несколько дней
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    США вынимают меч из рук киевского режима
    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом
    В Грузии решили вернуть статью «измена родине» для суда над виновниками конфликта 2008 года
    Захарова сравнила Стармера с педофилом в детском саду
    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго
    Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
    Москва категорически против отправки европейских миротворцев на Украину
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    Глава МИД Японии обиделся на запрет во въезде в Россию
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов США больше не станут страной мечты

    За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Приспособленчество не окупается

    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    14 комментариев
    4 марта 2025, 09:56 • Новости дня

    Решетников заявил о признаках охлаждения экономики России

    Tекст: Александра Юдина

    Минэкономразвития зафиксировало признаки замедления роста экономики, выявленные с помощью опережающих индикаторов, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

    Минэкономразвития обнаружило признаки охлаждения экономики на основе опережающих индикаторов, передает РИА «Новости».

    Решетников отметил, что, несмотря на прошлогодний рост, сейчас экономика демонстрирует признаки замедления.

    Министр подчеркнул, что статистика фиксирует изменения с опозданием, однако министерство анализирует широкий спектр показателей.

    По его словам, рост перестал быть фронтальным, наблюдается замедление темпов в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, и происходит ужесточение денежно-кредитной политики.

    Вместе с тем министр отметил, что необходимо продолжать внимательно следить за экономическими процессами и адаптировать политику в соответствии с выявленными изменениями.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие опасности ждут российскую экономику в 2025 году.

    1 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»

    Турция пообещала принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»

    Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинскую атаку на объект газопровода «Турецкий поток», Анкара пообещала принять необходимые меры, сообщили в МИД.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом атаку на объект газопровода «Турецкий поток», сообщается на сайте МИД России.

    Лавров сообщил, что в ночь на 28 февраля украинские силы попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» с помощью трех беспилотных летательных аппаратов.

    Лавров «убедительно просил» Анкару использовать ее возможности для работы с Киевом в целях предотвращения подобных атак. Глава турецкого МИД заверил, что Анкара примет необходимые меры в ответ на данную ситуацию.

    Напомним, в ночь на субботу российская система ПВО успешно отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать эту компрессорную станцию.

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    4 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Глава МИД Японии назвал запрет на въезд в Россию «неприемлемым»
    Глава МИД Японии назвал запрет на въезд в Россию «неприемлемым»
    @ Shuji Kajiyama/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Японии Такэси Ивая выразил несогласие с решением Москвы запретить ему въезд в Россию.

    Министр иностранных дел Японии назвал неприемлемым запрет на его въезд в Россию, заявив о необходимости сохранения диалога с российской стороной, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что коммуникация остается важным элементом двусторонних отношений.

    Ивая заявил, что «совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию», указав, что изначальной причиной японских санкций была ситуация на Украине.

    Также японский министр отметил, что существует множество вопросов, требующих решения, особенно в дипломатической сфере.

    Накануне Россия приняла решение о запрете въезда девяти японским гражданам, в том числе главе МИД Японии Такэси Ивая, в ответ на санкции со стороны Токио. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору.

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    3 марта 2025, 19:56 • Видео
    Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

    Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

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    1 марта 2025, 14:29 • Новости дня
    Минобороны: Киев попытался атаковать дронами компрессорную станцию «Русская»
    Минобороны: Киев попытался атаковать дронами компрессорную станцию «Русская»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на пятницу российская система ПВО успешно отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что Киев предпринял попытку атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая является частью инфраструктуры газопровода «Турецкий поток».

    Нападение связали с визитом Владимира Зеленского в Вашингтон. Стратегическая цель атаки заключалась в остановке поставок газа в Европу, подчеркивает российское военное ведомство.

    Министерство обороны сообщило, что атака осуществлялась с применением трех украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    В результате оперативной работы российских подразделений ПВО все три БПЛА были успешно сбиты на безопасном расстоянии от объекта.

    Компрессорная станция не пострадала, и подача газа по трубопроводу продолжилась в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников над восемью регионами, включая Крым и Тверскую область.

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    2 марта 2025, 01:26 • Новости дня
    Российские товары увеличили долю в импорте ЕС по ряду категорий

    Аналитики сообщили о росте поставок российского никеля и реакторов в ЕС в 2024 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Роль российских товаров в импорте ЕС остается значительной, с увеличением доли в отдельных категориях таких, как необработанный никель и ядерные реакторы, сообщает исследование Института Гайдара.

    Поставки российских товаров в Евросоюз продолжают занимать значительное место в импорте ЕС, сообщает ТАСС.

    По данным обзора «Мониторинг экономической ситуации в России», проведенного лабораторией международной торговли Института Гайдара, в 2024 году на Россию пришлось 91,7% европейского импорта необработанного никеля. Также Россия лидирует в поставках ядерных реакторов и топливных элементов, занимая 72,3% доли.

    Также российские поставки составили от 44% до 50% по товарам, таким как чугун, ферросплавы, полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, и семена рапса. В дополнение, от четверти до трети импорта ЕС минеральных и азотных удобрений, аммиака и природного гипса также приходится на российские поставки.

    Несмотря на общее падение торговли с ЕС, поставки российского СПГ выросли на 28% по сравнению с 2021 годом, достигнув 7,8 млрд долларов, удерживая 20% рыночной доли. Стоимостные объемы поставок рыбы увеличились на 5%, а группы недрагоценных металлов сократились на 5%. Поставки семян подсолнечника также уменьшились на 7%, составив 272 млн долларов.

    Общие поставки удобрений снизились на 14%, достигнув 1,8 млрд долларов, при этом доля на рынке осталась на уровне 26%. Поставки минерального топлива уменьшились на 80% до 24,2 млрд долларов, а доля России в европейском импорте снизилась с 27% до 4,7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея в январе нарастила импорт российского алюминия до рекордных 40,3 тыс. тонн, что сделало Россию главным поставщиком металла в страну.

    В 2024 году Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею до 863 млн долларов, что является максимальным объемом с 2006 года, обеспечив себе второе место среди всех экспортеров металла в страну.

    В прошлом году Польша закупила у России 1,3 млн тонн удобрений, что составило более четверти всех российских поставок в Евросоюз, это рекордный показатель за все время, следует из данных Евростата.

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    3 марта 2025, 17:07 • Новости дня
    Москалькова сообщила о возвращении 33 жителей Курской области с Украины
    Москалькова сообщила о возвращении 33 жителей Курской области с Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 33 жителя Курской области были эвакуированы с Украины в Россию благодаря поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничеству Белоруссии.

    Среди эвакуированных в основном пожилые люди, а также четверо детей, сообщила Москалькова в Telegram-канале. Многие из них нуждаются в медицинской помощи из-за тяжелых травм и болезней.

    Для обеспечения немедленной транспортировки нуждающихся в медицинской помощи в больницы Курска было организовано десять машин скорой помощи, добавила омбудсмен.

    На протяжении всей операции эвакуированные имели постоянную связь с родственниками, а также получали помощь в сборе документов и улаживании формальностей, сообщила Москалькова. Параллельно велись переговоры с украинской стороной для решения гуманитарного вопроса.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в полицию на розыск жителей Курской области подано почти 1,2 тыс. заявлений. В ноябре Москалькова сообщила о возвращении 46 жителей Курской области с Украины.

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    1 марта 2025, 23:36 • Новости дня
    Нетаньяху направил военного секретаря в Россию для укрепления связей

    Нетаньяху направил секретаря Гофмана в Россию обсуждать безопасность и ХАМАС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил своего военного секретаря в Россию для обсуждения вопросов безопасности и координации действий с Москвой, включая дело о заложниках ХАМАС.

    Нетаньяху направил Романа Гофмана, своего военного секретаря, в Москву для проведения встреч по вопросам безопасности, сообщает Ynet. Визит Гофмана направлен на обсуждение координации и укрепления сотрудничества между Израилем и Россией.

    В рамках визита планируется обсудить просьбу Израиля к России использовать свои дипломатические каналы для оказания давления на движение ХАМАС с целью заключения сделки по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.

    Ранее, в январе, при посредничестве Египта, Катара и США, Израиль и ХАМАС договорились о введении режима прекращения огня в секторе Газа. В результате первого этапа реализации соглашения, который завершается 1 марта, в Израиль за 42 дня были освобождены 33 заложника из сектора Газа. В обмен Израиль освободил более 1,5 тыс. палестинских заключенных, некоторые из которых были высланы за пределы палестинских территорий.

    На данный момент в секторе Газа продолжают находиться 59 заложников, среди них уроженец Донбасса Максим Харкин, имеющий близких родственников с российским гражданством. Израиль надеется, что Россия сможет оказать давление на ХАМАС для завершения сделки по освобождению остальных заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти пригрозили нанести удар по Сирии в случае нападок на друзов в пригороде Дамаска, Джарамана.

    Сергей Лавров заявил, что попытка заменить создание Палестинского государства расселением палестинцев по региону может стать бомбой замедленного действия.

    Иностранные наемники, примкнувшие к ВСУ, изучают возможность продолжения своей деятельности в Израиле после завершения конфликта на Украине.

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    3 марта 2025, 18:46 • Новости дня
    СБУ заочно предъявила обвинения Лепсу за поддержку СВО
    СБУ заочно предъявила обвинения Лепсу за поддержку СВО
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения певцу Григорию Лепсу в связи с его поддержкой российской военной операции на Украине.

    СБУ в Telegram-канале сообщила, что заочно предъявила обвинения певцу Григорию Лепсу, передает РИА «Новости». Лепс обвиняется в поддержке российской военной операции на Украине.

    В частности, СБУ указывает на обещание Лепса выплатить по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк Вооруженных сил Украины. Кроме того, сообщается, что певец неоднократно передавал гуманитарную помощь российским военным. Эта помощь включала в себя бронежилеты, комплекты нательного белья и продукты питания.

    Ранее СБУ завела дело против сыгравшего Кузю в «Универе» актера Виталия Гогунского и создателя дронов «Ланцет» Александра Захарова.

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    2 марта 2025, 11:02 • Новости дня
    Песков: Макрон пока не делал реальных шагов для общения с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон, несмотря на свои заявления о готовности общаться с Владимиром Путиным, не предпринял никаких реальных шагов в этом направлении.

    По словам Пескова, Макрон уже ранее выражал готовность к диалогу с Путиным, однако на практике это ничем не подкреплялось, передает РИА «Новости».

    В интервью тележурналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину Песков также отметил, что Франция в последнее время занимала позицию, поддерживающую продолжение конфликта на Украине любыми средствами. Он подчеркнул, что это заявление связано с периодическими обещаниями Макрона позвонить Путину, что так и не было реализовано. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина. Интервью было записано 26 февраля.

    Кроме того, Песков добавил, что время покажет, как изменится позиция Европейского союза. Он указал на важность контактов ЕС с США и новой динамики в российско-американских отношениях, которые могут повлиять на европейскую политику в будущем.

    Накануне Эммануэль Макрон заявил о возможности возобновления диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что это может произойти при стабилизации ситуации. Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон выразил надежду на скорое прекращение боевых действий на Украине, подчеркнув важность перемирия для безопасности Европы и США.

    Напомним, Белый дом выразил надежду на скорую встречу президента США с Путиным и Зеленским, отметив, что такие переговоры могут содействовать стабилизации международной обстановки. Песков сообщил, что американский лидер проявляет готовность слышать собеседников.

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    1 марта 2025, 15:23 • Новости дня
    Захарова сравнила Зеленского с «голым королем»

    Захарова назвала Зеленского «голым королем» из сказки Андерсена

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский предстал в Белом доме как «голый король» из сказки, подчеркнув, что многие боялись говорить об этом открыто.

    По ее словам, история, описанная в сказке Андерсена, стала реальностью и связана с поведением Зеленского во время конфликта в Белом доме, передает медиагруппа «Звезда».

    Захарова подчеркнула, что многие считали эту сказку просто историей, но «великий писатель изобразил то, что часто бывает с людьми, когда они видят реальность, но боятся об этом говорить».

    Она добавила, что Зеленский, созданный из «фейков, пропаганды и придуманных тезисов», показал свое истинное лицо.

    Сюжет сказки «Новое платье короля» рассказывает о правителе, который носит якобы невидимое платье, которого на самом деле нет.

    По мнению Захаровой, ситуация с Зеленским повторяет этот сюжет, позволяя людям говорить открыто о реальном положении дел.

    Ранее дипломат использовала фрагмент из фильма «Собачье сердце», чтобы прокомментировать перепалку президентов США и Украины в Белом доме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

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    3 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Путин спрогнозировал небольшое сжатие рынка жилья

    Путин спрогнозировал небольшое сжатие рынка жилья из-за высоких ставок ипотеки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможном небольшом сжатии рынка жилья из-за высоких ипотечных ставок.

    Путин выразил мнение, что рынок жилья может ожидать небольшое сжатие из-за высоких ипотечных ставок, передает ТАСС. Об этом он заявил на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Путин отметил, что сжатие должно быть минимальным, чтобы не пришлось впоследствии предпринимать меры по восстановлению отрасли.

    Минниханов в свою очередь рассказал о текущих показателях ввода жилья в Татарстане. По его словам, в советское время в регионе вводилось до 1,8 млн кв. метров жилья в год, тогда как сейчас этот показатель достиг 3,45 млн кв. метров. Но несмотря на рост, возникли проблемы с процентными и ипотечными ставками, решение которых, по словам Минниханова, продолжается.

    Глава региона добавил, что он возглавляет комиссию Госсовета «Инфраструктура для жизни» и планирует обращаться за поддержкой к президенту для решения этих вопросов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Татарстана в Кремле.

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    1 марта 2025, 15:04 • Новости дня
    Сальдо сообщил о гибели трех мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

    Сальдо сообщил о гибели трех мирных жителей в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрелов Херсонской области украинской армией погибли три мирных жителя, пятеро ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что обстрелы Херсонской области, проведенные украинской армией, привели к гибели трех мирных жителей и ранениям у пяти человек.

    Сальдо подчеркнул, что украинская армия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре региона, что приводит к человеческим жертвам и разрушениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Малой Лепетихе Херсонской области удар украинского беспилотника по автомобилю скорой помощи привел к гибели женщины и ребенка, которых везли на госпитализацию.

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    4 марта 2025, 07:29 • Новости дня
    СМИ: ЕС будет сотрудничать с Россией после прекращения огня на Украине

    Turkiye: ЕС будет сотрудничать с Россией после прекращения огня на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский союз будет вынужден наладить сотрудничество с Россией после прекращения боевых действий на Украине, заявил турецкой газете профессор международных отношений Гусейн Багчи.

    По данным издания, ЕС начнет усваивать уроки от президента США Дональда Трампа, вынуждая Европу к сотрудничеству с Россией после прекращения огня на Украине, передает РИА «Новости».

    Багчи считает, что Украина нуждается в американской поддержке, чтобы продолжать конфликт.

    Он предполагает, что новое германское правительство, которое, вероятно, будет сформировано к апрелю, не сможет отправить оружие на Украину.

    Профессор также отмечает, что Британия, играя роль посредника между США и Европой, проявляет осторожность и избегает противодействия Вашингтону. Франция, обладающая ядерным оружием, также стремится его сохранить.

    «Как ни посмотри, все дороги ведут в Вашингтон», – резюмирует Багчи, добавляя, что Европе придется сотрудничать с Россией после перемирия.

    Ранее представитель Белого дома Джей Ди Вэнс подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго». Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом.

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    3 марта 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин похвалил качество автомобилей Aurus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым оценил качество автомобиля Aurus, произведенного в Татарстане.

    Путин отметил, что автомобиль, на котором он передвигается, является «хорошей машиной», передает ТАСС.

    Aurus – это линейка представительских автомобилей, разработанных по заказу Минпромторга России с 2013 года. Проект нацелен как на замену парка служебных машин для госслужащих, так и на коммерческие продажи.

    В прошлом году Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus.

    На встрече с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой российский лидер подарил ему длинную версию автомобиля Aurus.

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    4 марта 2025, 07:41 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 18 украинских БПЛА над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 18 украинских БПЛА над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь перехватила и уничтожила 18 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников – десять единиц – было сбито над Ростовской областью.

    В Воронежской области перехвачены три беспилотника, в Самарской области – два. По одному дрону было уничтожено над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

    Днем ранее средства ПВО успешно отразили атаку беспилотников возле Новошахтинска в Ростовской области, разрушений и пострадавших нет.

    До этого в Минобороны сообщали, что российские средства ПВО перехватили семь украинских беспилотников над Липецкой, Ростовской и Белгородской областями. Между тем, возле частного дома в городе Абинске на Кубани нашли упавший беспилотник.

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    4 марта 2025, 10:36 • Новости дня
    Взрывы в Одессе повредили объект энергетики

    Tекст: Александра Юдина

    В результате серии ночных взрывов в Одессе был поврежден объект энергетики, сообщает энергохолдинг ДТЭК.

    В Одессе был поврежден объект энергетики после серии взрывов, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении ДТЭК указано, что на утро 4 марта энергетики запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет 7 тыс. семей.

    Установлены меры по восстановлению энергоснабжения, чтобы минимизировать последствия повреждений.

    Утром во вторник сообщалось, что в Одессе после серии ночных взрывов повреждена критическая инфраструктура и произошли пожары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно с британскими наемниками ВСУ было поражено в Одессе, а в Днепре и Одессе прогремели взрывы. В результате в Одессе пропал свет и была остановлена работа котельных.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    • Третья мировая война как цель Украины

      Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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