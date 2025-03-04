За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.0 комментариев
Решетников заявил о признаках охлаждения экономики России
Минэкономразвития зафиксировало признаки замедления роста экономики, выявленные с помощью опережающих индикаторов, сообщил глава ведомства Максим Решетников.
Минэкономразвития обнаружило признаки охлаждения экономики на основе опережающих индикаторов, передает РИА «Новости».
Решетников отметил, что, несмотря на прошлогодний рост, сейчас экономика демонстрирует признаки замедления.
Министр подчеркнул, что статистика фиксирует изменения с опозданием, однако министерство анализирует широкий спектр показателей.
По его словам, рост перестал быть фронтальным, наблюдается замедление темпов в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, и происходит ужесточение денежно-кредитной политики.
Вместе с тем министр отметил, что необходимо продолжать внимательно следить за экономическими процессами и адаптировать политику в соответствии с выявленными изменениями.
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