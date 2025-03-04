Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.5 комментариев
Названа вероятная причина убийства главы района на Алтае
СК: Главу района в Алтайском крае могли убить из-за отстранения от службы
Мотивом убийства руководителя Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко мог служить конфликт из-за отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса, сообщили в региональном СУ СК.
Подозреваемый после убийства Онищенко также пытался покончить с собой в своем автомобиле, его доставили в больницу, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
СК сообщал, что Онищенко убили при выходе из кафе, по данным ведомства, подозреваемым является местный житель.
Источник указывал, что подозреваемый – это глава местного муниципального унитарного предприятия «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин.