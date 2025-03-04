Названа вероятная причина убийства главы района на Алтае

СК: Главу района в Алтайском крае могли убить из-за отстранения от службы

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый после убийства Онищенко также пытался покончить с собой в своем автомобиле, его доставили в больницу, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

СК сообщал, что Онищенко убили при выходе из кафе, по данным ведомства, подозреваемым является местный житель.

Источник указывал, что подозреваемый – это глава местного муниципального унитарного предприятия «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин.