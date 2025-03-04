Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.22 комментария
Кузнецова рассказала о помощи ЕР в получении выплат участникам СВО
Около 2,6 тыс. участников СВО обратились в «Единую Россию» за выплатами
В Единый день приемов в «Единую Россию» обратились около 2,6 тыс. участников СВО и их семей, чтобы обсудить вопросы выплат и компенсаций, сообщила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
Среди основных проблем заявители отметили недостаток информации о доступных выплатах, сложности с оформлением документов и задержки в получении средств, говорится на сайте ЕР.
«Мы тщательно анализируем каждую ситуацию и прилагаем все усилия для оказания своевременной помощи», – подчеркнула Кузнецова.
Например, в Магаданской области военнослужащий, раненый на СВО, запросил информацию о выплатах и получил их после оформления. В ЛНР дочь погибшего участника СВО преодолела трудности с документами благодаря помощи комиссии и оформила компенсацию. В Курской области мать погибшего участника СВО готовит документы для получения выплаты.
В следующем приеме планируется обсудить вопросы социальной защиты участников и их семей.