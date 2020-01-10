Путин раскритиковал чиновников из-за ситуации с водоснабжением Крыма

Президент Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал чиновников за недостаточное внимание к вопросам водоснабжения.

«Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», – передает ТАСС слова президента.

Путин подчеркнул, что необходимо работать над качеством жизни в Крыму, опираясь на уже созданную базу и используя возможности национальных проектов.

«Это самые простые, насущные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день, по сути дела, в своей жизни – ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных. Речь идет не только о курортных туристических зонах, но обо всех населенных пунктах», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что «нужно навести здесь порядок, в том числе используя ресурсы национальных проектов».

В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что водоснабжение Крыма с территории Украины в ближайшее время восстановлено не будет.

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрий Кириллов подчеркивал, что Крым не нуждается в возобновлении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины.