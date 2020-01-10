Роухани обвинил США в «массе ошибок»

США совершили массу ошибок, заявил президент Ирана Хасан Роухани, выразив надежду, что они «не сделают еще одну».

Роухани и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани провели телефонный разговор. Президент Ирана сказал, что «американцы на протяжении своей жизни совершили массу ошибок», передает ТАСС.

Если США попытаются ответить на иранский ракетный удар, то «столкнутся с серьезной и опасной реакцией», заявил Роухани.

Катар заявил, что выступает против всякого «обострения ситуации, направленного против Ирана».

Напомним, Иран нанес удары по американским базам в Ираке после того, как американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани.

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