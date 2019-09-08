Осипов лидирует на выборах в Забайкалье с рекордным для региона результатом

Врио губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов с большим отрывом лидирует на выборах главы региона. После обработки 80,26% протоколов он набирает 89,86% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В его поддержку проголосовали свыше 184 тыс. избирателей, передает ТАСС.

Следом идет Елена Краузе от Партии пенсионеров с 3,27% голосов (6,7 тыс. избирателей), на третьем месте Вячеслав Ушаков от «Патриотов России» с 2,48% (5 тыс. избирателей), четвертое у Яны Шпак от Партии роста – у нее 2% голосов (4,1 тыс. избирателей).

Результаты Осипова становятся рекордными для выборов губернатора Забайкальского края. Регион образован 1 марта 2008 года после объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. Впервые всенародные выборы губернатора прошли здесь в 2013 году, тогда на них победил Константин Ильковский, набрав 71,6% голосов. В 2016 году сменившая Ильковского Наталья Жданова стала губернатором, заручившись поддержкой свыше 54% избирателей.

По данным краевого избиркома на 18.00 по местному времени (12.00 мск), явка на выборах в Забайкалье составила 30,3%, избирательным правом воспользовались более 240 тыс. человек.

Избранным на должность руководителя субъекта России считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

«Нам сейчас надо сосредоточиться не столько на изменениях, а на том, чтобы выполнить все планы, которые мы сформировали вместе. Связываю это с выполнением национальных проектов, с проектами Дальнего Востока – мы планируем расширить территорию опережающего развития, сделать больше проектов. Наиболее проблемные вопросы для людей – это дороги, отсутствие достаточного предложения хорошей зарплаты, многие сложности по здравоохранению», – сказал Осипов в интервью телеканалу «Россия 24».

Временно исполняющему обязанности губернатора Забайкальского края Александру Осипову 49 лет, он окончил Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства по специальности «Экономическая информатика и АСУ» в 1993 году. Затем в 2000 году – Ставропольский государственный университет по специальности юриспруденция. Имеет степень МВА Академии народного хозяйства при правительстве России, специальность «Профессиональная специализация-управление финансами организации».

В период с 2009 по 2013 руководил «Центром оценки и аудита». С 2013 года работал первым заместителем главы Минвостокразвития. Участвовал в реализации инвестиционных проектов по созданию и реконструкции промышленных производств, создании электросетевой инфраструктуры.

В июне 2018 года был освобожден от должности по собственному желанию. В октябре того же года назначен врио губернатора Забайкальского края.

Осипов с первых дней работы в Забайкалье говорил о необходимости интеграции региона в Дальневосточный федеральный округ, использования в нем дальневосточных инструментов развития: дальневосточного гектара, территории опережающего развития и режима «Свободный порт Владивосток.

Почти полностью сменил состав краевого правительства, учредил кадровый конкурс «Забайкальский призыв», цель которого – дать возможность жителям региона показать свои способности и занять посты в исполнительной власти края вплоть до кресел членов правительства.