Додон договорился с Путиным о снижении цен на газ

Президент Молдавии Игорь Додон и президент России Владимир Путин во время встречи в Москве договорились, что в этом году повышения тарифов на газ для Молдавии не будет, а в следующем возможно снижение.

«Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут», – написал Додон в Facebook.

По его словам, уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдавии снизится.

Додон также подчеркнул, что Молдавия будет проводить взвешенную внешнюю политику «на основе сохранения и укрепления зафиксированного в конституции статуса постоянного нейтралитета».

Стороны также обсудили вопросы мирного урегулирования приднестровского конфликта. Додон подчеркнул важность объединения усилий участников переговорного формата «5+2» и уточнил, что все решения по Приднестровью должны приниматься с уважением к суверенитету и территориальной целостности Молдавии в международно признанных границах.

Во встрече участвовал также вице-премьер России Дмитрий Козак, курирующий нефтяную отрасль, и вице-премьер Молдовы по реинтеграции Василий Шова.

Ранее в Молдавии поставки российского газа в республику увязали с договоренностями Москвы и Киева.

Пока Молдавия закупает газ у Газпрома по договору от 2008 года, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря 2019 года.

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что закупки российского газа выгоднее для страны, чем приобретение его через реверсные поставки на Украине.