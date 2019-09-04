Поставки российского газа в Молдавию увязали с договоренностями Москвы и Киева

Будущий контракт на поставки российского газа в Молдавию напрямую зависит от соглашения России и Украины по транзиту, заявил вице-премьер республики Василий Шова.

По его словам, предварительные обсуждения контракта с российской стороной показывают, что Кишинев находится в определенной зависимости от Киева, передает РИА «Новости».

«Если будет достигнуто соглашение между Россией и Украиной по вопросу транзита газа, то мы могли бы рассчитывать на долгосрочный проект. Если до конца года не будет найдено консенсуса, то необходимо договориться хотя бы о продлении действующего контракта», – заявил Шова.

Вице-премьер выразил надежду, что политики смогут прийти к единому мнению. Он также подчеркнул, что Молдавия будет просить Россию не повышать стоимость газа, поскольку граждане не смогут себе позволить платить больше.

«На протяжении многих лет тарифы были заморожены, сейчас их надо повышать, а реальный социально-экономический уровень жизни граждан Молдавии этого не позволяет, поэтому у нас есть ряд просьб, которые направлены на то, чтобы тарифы не увеличились», – сказал Шова.

По его словам, в сентябре президент Молдавии Игорь Додон и премьер Майя Санду приедут в Москву, чтобы обсудить экономические отношения стран и поставки газа.

Также вице-премьер напомнил, что на этой неделе Додон и министр экономики Вадим Брынзан уже побывали в Москве, где встретились с руководством Газпрома и вице-премьером Дмитрием Козаком. Стороны пытались найти решение, «которое позволило бы экономике республики находиться в более стабильном положении».

Ранее министр экономики Молдавии Вадим Брынзан заявил, что Кишинев ведет переговоры с Газпромом, чтобы получать газ по газопроводу «Турецкий поток».

Пока Молдавия закупает газ у Газпрома по договору от 2008 года, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря 2019 года.

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что закупки российского газа выгоднее для страны, чем приобретение его через реверсные поставки на Украине.