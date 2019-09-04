Поставки российского газа в Молдавию увязали с договоренностями Москвы и Киева

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Украина встречает зиму без угля и газа

Катастрофические проблемы с углем на Украине на руку ГазпромуФото: Архип Верещагин/ТАСС
Уже в начале ноября Украина может начать веерные отключения электричества. Причина – в нехватке угля. Сейчас электростанции страны сжигают вдвое больше этого топлива, чем поставляют на склады. Однако чрезвычайная ситуация в энергетике Украины только на руку России. Подробности...
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Липецкая область ищет бульдозеристов и чиновников

Игорь Артамонов (в центре) на одном из объектов крупнейшего налогоплательщика области, НЛМКФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Мы находимся в постоянном поиске чиновников – но не простых, а тех чиновников, которые любят людей». И. о. главы Липецкой области Игорь Артамонов рассказал спецкору газеты ВЗГЛЯД об управленческих парадоксах, а также о том, как повышать людям зарплаты, помогать бизнесу и переводить налоги из Москвы в регион. Подробности...
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«Московские протесты» лишились «героев»

Иван Подкопаев получил три года колонии за нападение на росгвардейцевФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В течение суток в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Несколько фигурантов уголовных дел получили приговор, других перевели под домашний арест или освободили. Осужден и блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских. Справедливая ответственность за правонарушения оказалась не только неминуемой, но и быстрой. Подробности...
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Чем опасна для России «дыра» на границе Белоруссии и Украины

Между Украиной и Белоруссией пограничники эффективнее пресекают нелегальный трафик сала, нежели оружияФото: Gleb Garanich/Reuters
Лукашенко во вторник заявил, что «наглухо закрыл» границу с Украиной. Позже выяснилось – граница работает в нормальном режиме, ее пересекают и люди, и транспорт. Речь же шла только о надежном заслоне для оружия, которое не должно попадать из Донбасса на территорию Белоруссии. Однако, как выясняется, и для него между двумя странами нет границ. А это уже угрожает безопасности России. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Синдром отмены государства

Дмитрий Юрьев, политолог
Политика на Украине перешла в твердые руки, управляемые умной, но очень горячей головой. И это далеко не первый случай внешнего управления изнутри на постсоветском пространстве. Через него прошли Грузия, Молдавия и даже Россия. Подробности...
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Как трагедия в Беслане обросла ложью и мифами

Евгений Крутиков, военный эксперт
Годовщина трагедии в Беслане вновь вынесла на поверхность целую серию мифов и конспирологических теорий о причинах и обстоятельствах страшного теракта. Кто и каким образом создал эти легенды, на чем они основываются, какими фактами опровергаются – и какие загадки до сих пор остаются в расследовании? Подробности...
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Лети в свой ад, голубка

Дмитрий Дабб, кинокритик
Российские телезрители назвали «Любовь и голуби» лучшей отечественной комедией. И это, товарищи, случай самоедства, поскольку речь идет о русофобском фильме, возможно, о самом русофобском из тех, которые можно увидеть на федеральном канале. Подробности...
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              Поставки российского газа в Молдавию увязали с договоренностями Москвы и Киева

              4 сентября 2019, 10:45

              Текст: Евгения Шестак

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              Будущий контракт на поставки российского газа в Молдавию напрямую зависит от соглашения России и Украины по транзиту, заявил вице-премьер республики Василий Шова.

              По его словам, предварительные обсуждения контракта с российской стороной показывают, что Кишинев находится в определенной зависимости от Киева, передает РИА «Новости».

              «Если будет достигнуто соглашение между Россией и Украиной по вопросу транзита газа, то мы могли бы рассчитывать на долгосрочный проект. Если до конца года не будет найдено консенсуса, то необходимо договориться хотя бы о продлении действующего контракта», – заявил Шова.

              Вице-премьер выразил надежду, что политики смогут прийти к единому мнению. Он также подчеркнул, что Молдавия будет просить Россию не повышать стоимость газа, поскольку граждане не смогут себе позволить платить больше. 

              «На протяжении многих лет тарифы были заморожены, сейчас их надо повышать, а реальный социально-экономический уровень жизни граждан Молдавии этого не позволяет, поэтому у нас есть ряд просьб, которые направлены на то, чтобы тарифы не увеличились», – сказал Шова.

              По его словам, в сентябре президент Молдавии Игорь Додон и премьер Майя Санду приедут в Москву, чтобы обсудить экономические отношения стран и поставки газа. 

              Также вице-премьер напомнил, что на этой неделе Додон и министр экономики Вадим Брынзан уже побывали в Москве, где встретились с руководством Газпрома и вице-премьером Дмитрием Козаком. Стороны пытались найти решение, «которое позволило бы экономике республики находиться в более стабильном положении».

              Ранее министр экономики Молдавии Вадим Брынзан заявил, что Кишинев ведет переговоры с Газпромом, чтобы получать газ по газопроводу «Турецкий поток». 

              Пока Молдавия закупает газ у Газпрома по договору от 2008 года, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря 2019 года.

              Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что закупки российского газа выгоднее для страны, чем приобретение его через реверсные поставки на Украине.


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