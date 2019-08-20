Молдавия захотела получать газ по «Турецкому потоку»

Кишинев ведет переговоры с Газпромом, чтобы получать газ по газопроводу «Турецкий поток», заявил министр экономики Молдавии Вадим Брынзан.

«Мы ведем переговоры с Газпромом, чтобы получать газ через «Турецкий поток». Мы планируем инициировать четырехсторонние переговоры между Украиной, Румынией, Болгарией и Молдавией о получении газа из этого газопровода, чтобы обсудить технико-экономические особенности такого способа получения газа», – сообщил Брынзан.

По его словам, дискуссия между странами состоится на платформе Европейской комиссии, которая выступит посредником, передает РИА «Новости».

Пока Молдавия закупает газ у Газпрома по договору от 2008 года, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря 2019 года.

Запуск первой нитки «Турецкого потока» планируется на 1 января 2020 года.