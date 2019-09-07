Новый премьер Грузии намерен максимально активизировать контакты с осетинами и абхазами

Кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария, который будет утвержден на этом посту 8 сентября, в субботу заявил, что намерен «максимально активизировать» контакты с абхазами и осетинами, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Во время встречи с депутатами он сказал, что «касательно прямых связей с нашими абхазскими и осетинскими согражданами, максимально надо активизировать все, что связано с народной дипломатией».

«Соответствующие ведомства работают эффективно, результаты их работы должны стать еще более заметными», – сказал Гахария.

Отвечая на вопрос о прямых контактах с Москвой, что, по мнению некоторых депутатов, помогло бы в налаживании отношений с абхазами и осетинами, он заявил, что «рано говорить о новых форматах, пока надо использовать имеющиеся».

Речь о переговорах в рамках Международных Женевских дискуссий по безопасности на Кавказе, которые ведутся после войны 2008 года, а также о проводимых после 2012 года встречах на уровне заместителя министра иностранных дел России и специального представителя премьер-министра Грузии по России.

По словам Георгия Гахария, «наша цель – это восстановить территориальную целостность Грузии без войны, это критически важное предусловие». Он назвал этот вопрос «главной проблемой Грузии».

Во время слушаний депутат Ада Маршания из оппозиционного «Альянса патриотов» сказала Георгию Гахария, что прямой диалог с абхазами и осетинами без помощи Москвы невозможен и «это – горькая реальность».

«Нам нужен диалог с Москвой, именно с Кремлем, призываю Вас подумать о визитах в Москву, давно надо было начинать подготовку этого, мы уже очень опаздываем», – сказала она.

Напомним, 2 сентября премьер Грузии Мамука Бахтадзе, назначенный на эту должность в июне 2018 года, подал в отставку. После этого Гахария был выдвинут правящей партией «Грузинская мечта» на пост премьер-министра страны.

Ранее эксперт по вопросам внешней политики, бывший ректор Дипломатической академиии Грузии Сосо Цинцадзе заявил газете ВЗГЛЯД, что Гахария должен пойти на прямые переговоры с Россией на высоком уровне.

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