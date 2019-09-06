Украина протестировала новый узел получения российского газа по реверсу

АО «Укртрансгаз» провело тестовый пуск участка магистрального газопровода «Союз» для работы в режиме «запад-восток».

«Результаты теста зафиксировали стабильную работу оборудования и всех газоперекачивающих агрегатов. Таким образом, подтверждена готовность и способность реверсной схемы к функционированию в штатном режиме», – говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что испытания проводились в течение трех дней на участке от западной границы до богородчанского узла.

«Объемы транспортировки в реверсном направлении достигли максимума импортных мощностей из Словакии – 42,5 млн кубометров газа в сутки», – добавила компания.

Для приема газа через ГИС Будинце (Словакия) впервые были задействованы реверсные обвязки КС Хуст и КС Богородчаны, пояснили в компании.

Таким образом, газ будет проходить по маршруту Богородчаны – Будинце – Хуст и возвращаться в Богородчаны.

В «Укртрансгазе» подчеркнули, что проведение испытаний не повлияло на транспортировку голубого топлива в страны Европейского Союза, заявки «Газпрома» на транзит были выполнены в полном объеме.

Ранее в новом украинском правительстве заявили, что в сентябре готовы принять участие в трехсторонних переговорах по газу с Россией и Еврокомиссией