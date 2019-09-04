Новое правительство Украины озвучило позицию по газовым переговорам с Россией и ЕК

Украина уже в сентябре готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с Россией и Еврокомиссией, заявил новый глава минэнерго Украины Алексей Оржель.

«Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце», – передает слова Оржеля РИА «Новости».

Он обсудил по телефону с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем сотрудничество в сфере энергетики, которое должно быть «одним из приоритетов отношений Украины и ЕС».

Кроме того, обсуждался процесс анбандлинга – разделения добывающего и газотранспортного бизнеса – НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее в Минэнерго России заявили, что российская сторона готова провести трехсторонние консультации с коллегами из ЕК и с Украины по транзиту газа.

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