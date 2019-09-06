Гордон попросил Барановскую «закрыть рот» на съемочной площадке

Во время съемок программы «Мужское/женское» ведущий Александр Гордон потребовал, чтобы его коллега Юлия Барановская «закрыла рот».

Видео со съемочной площадки опубликовала в своем Instagram сама телеведущая. Барановская со смехом заметила, что ее коллега сбился во время записи. Ведущие начали обсуждать, кто из них читает заготовленный текст в кадре, а кто говорит от себя. Гордон заявил, что он всегда говорит «по задуманному».

«Я не сбился, в том-то и дело. Я просто подумал. Ты-то говоришь по писанному, а я – по задуманному», – заявил телеведущий. На что Барановская ответила, что «в жизни по писанному не говорила».

«Вот теперь закрой рот и послушай, что я тебе скажу», – сказал Гордон.

Ранее Барановская в мемуарах обвинила своего бывшего мужа футболиста Андрея Аршавина в побоях.