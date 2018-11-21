Бывшая жена обвинила Аршавина в побоях и изнасиловании

Бывшая супруга Андрея Аршавина, телеведущая Юлия Барановская написала книгу «Проверено мной – все к лучшему», в которой рассказала о домашнем насилии, якобы имевшем место со стороны футболиста.

В своих мемуарах Барановская рассказала о случае, произошедшем, по ее словам, когда она лежала в больнице. Она попросила мужа перевести на нее парковку, так как не могла оставлять машину около дома. «Он отказался. (…) Не говоря ни слова больше, он меня ударил. Я отлетела метров на пять – до сих пор не понимаю, как у меня не разошлись швы. От боли, обиды и унижения я заплакала. Он почти сразу ушел», – пишет Барановская, выдержки из книги которой приводит «Стархит».

Издание сообщает со слов экс-супруги, что якобы футболист мог прийти домой пьяным и вести себя неадекватно, а однажды даже изнасиловал ее в машине. «Я тогда его пожалела, если бы я вызвала полицию, то это поставило бы крест на его футбольной карьере на всю оставшуюся жизнь. А вот почему я его пожалела после такого, я не знаю», – отметила Барановская.

Телеведущая также рассказала, что у спортсмена было бесконечное множество других женщин, факты измен он не скрывал.

Барановская рассказала, что после развода не стала горевать, а построила карьеру, стала телеведущей и желанной гостьей на светских мероприятиях Москвы и Петербурга. Она активно занимается благотворительностью, съемками, участвует в модных показах и осваивает новые профессии.

5 января сообщалось, что Андрей Аршавин развелся с супругой Алисой после скандальной вечеринки с девушками, которых он катал на лошадях.