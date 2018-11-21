Аршавин развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин развелся с супругой Алисой после скандальной вечеринки с девушками, которых он катал на лошадях.

«Мы с Андреем давно развелись», – заявила StarHit бывшая жена спортсмена, отказавшись сообщать подробности.

Скандал разгорелся в декабре, когда, по данным СМИ, футболист после посещения петерургского стриптиз-клуба и решил покататься на лошадях. При этом, предположительно, Аршавин отказался оплачивать полную стоимость конной прогулки и отдал только 1 тыс. рублей.

Отметим, что до брака футболист девять лет состоял в отношениях с Юлией Барановской, от которой ушел, когда та находилась в ожидании третьего ребенка.