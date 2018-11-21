Министр спорта прокомментировал скандальные похождения Аршавина

Министр спорта Павел Колобков заявил, что не следит за бывшим капитаном сборной России по футболу Андреем Аршавиным и призвал сосредоточиться «на добром».

«Я не слежу за похождениями Андрея Сергеевича и вам советую сосредоточиться на другом, на добром, на спорте. Я вообще в целом не особо слежу за околоспортивными новостями такого характера», – заявил Колобков, передает ТАСС.

Телеграм-канал Mash сообщал, что Аршавин посетил стриптиз-клуб в Санкт-Петербурге, ушел из него в сопровождении с проститутками и отправился на прогулку на лошадях.

Ранее сообщалось, что Аршавин вернется в петербургский ФК «Зенит», и займется работой в международном проекте клубной академии «Сириус в Зените».