Стали известны новые обязанности Аршавина в «Зените»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин вернется в команду, он будет работать в международном проекте клубной академии «Сириус в Зените», заявил президент команды Сергей Фурсенко.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Аршавин – воспитанник «Зенита», в его составе он стал трехкратным чемпионом России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

Он завершил карьеру футболиста в казахстанском «Кайрате» в ноябре 2018 года. В его активе также несколько лет в составе лондонского «Арсенала».