Аршавин закончил карьеру профессионального футболиста

Футболист казахстанского «Кайрата», бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин провел последний матч за свой нынешний клуб и в целом в профессиональной карьере.

Встреча 33-го тура чемпионата страны с карагандинским «Шахтером» завершилась со счетом 0:0. 37-летний Аршавин вышел на замену на 50-й минуте встречи, передает ТАСС.

Это последняя встреча Аршавина в «Кайрате». Команде осталось сыграть еще один матч в финале Кубка Казахстана против «Атырау», но Аршавин не сможет принять в нем участие из-за лимита на легионеров.

Контракт Аршавина с клубом истекает в декабре, соглашение не будет продлеваться, а после ухода из «Кайрата» футболист не будет искать новую команду. Официально о завершении карьеры он не объявил.

За казахстанский клуб он выступает с 2016 года, за это время он забил 30 голов, дважды завоевывал серебряные медали чемпионата Казахстана, кубок и суперкубок страны. Известен Аршавин по выступлениям за петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал», также он был одним из лидеров сборной России, завоевавшей бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.

Аршавин после чемпионата Европы 2008 года попал в символическую сборную Европы по версии УЕФА. 2 декабря занял 6-е место при определении лучшего игрока 2008 года. Неоднократно признавался лучшим футболистом России в различных опросах. C 5 декабря 2009 входит в «Клуб 100 российских бомбардиров».

За «Зенит» играл с 2000 по 2008 год и затем с 2012 по 2015 год. За это время сыграл за клуб 273 игры и забил 54 гола. В 2009–2013 годах играл за лондонский «Арсенал», сыграл 105 матчей, забил 23 гола. Также выступал за краснодарскую «Кубань» (8 матчей).

В сборной России выступал с 2002 по 2012 год, сыграл 74 игры, забил 17 голов.