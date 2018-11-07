Аршавин фактически объявил о завершении карьеры

Российский футболист Андрей Аршавин, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», заявил, что не будет искать себе новый клуб после того, как у него закончится текущий контракт.

«Ну я уже конечно никуда не буду переходить», – ответил он на вопрос клубной пресс-службы о том, в какую команду отправится Аршавин, если «Кайрат» не продлит с ним контракт.

Интервью с Аршавином опубликовано на YouTube-канале Kairat TV.

Об уходе Аршавина из «Кайрата» стало известно в воскресенье – выяснилось, что с 37-летним футболистом не будет продлен контракт. Ожидается, что он сыграет последний матч 11 ноября.

За казахстанский клуб он выступает с 2016 года, за это время он забил 30 голов, дважды завоевывал серебряные медали чемпионата Казахстана, кубок и суперкубок страны. Ранее он выступал за петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». Был одним из лидеров сборной России, которая завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.