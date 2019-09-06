Памфилова после нападения обратилась к своим оппонентам

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова обратилась к своим критикам после разбойного нападения на нее.

«Пережить такие ситуации (разбойное нападение) я никому не желаю в любом случае. Здесь в больше степени даже не физически, а чисто психоэмоционально. Всем моим конспирологам, злобствующим и злорадствующим – я вам ничего подобного не желаю», – сказала Памфилова журналистам, говоря о своем состоянии после разбойного нападения в ночь на 6 сентября, передает ТАСС.

Она отметила, что не изображает из себя жертву после нападения. «Я в форме, к 8 сентября как председатель с полной силой и с присущей мне энергией буду делать то, что я обязана делать, никому не дам расслабиться», – уточнила глава ЦИК.

Я могу многих не любить, у меня может кое-кто вызывать омерзение или даже отвращение, но я никогда никому не желала, не желаю и не пожелаю зла в ответ. Поэтому в ответ на все злобное, я всем злобным хочу пожелать только хорошего здоровья, чтобы у них все было хорошо», – добавила Памфилова.

В ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой. Злоумышленник через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся. При этом, по словам источника, Памфилова не получила ударов током, так как шокер не сработал.

Об инциденте было доложено президенту России Владимиру Путину.