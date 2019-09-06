СК назвал версии нападения на Памфилову

Следственный комитет (СК) проверит версию нападения на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову, связанную с профессиональной деятельностью, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что председатель СК Александр Бастрыкин «инициировал перед надзорным ведомством передачу материалов уголовного дела о разбойном нападении на дом (...) Эллы Памфиловой для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК».

«Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу ее профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершенного преступления по поручению главы СК России займутся следователи Главного следственного управления», – указали в СК.

Подчеркивается, что в предельно сжатые сроки будут приняты все необходимые меры для установления обстоятельств нападения и причастных к нему лиц.

«В этих целях будут привлечены оперативные силы МВД и ФСБ России. Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью, а также установят его мотив и цель», – заявили в Следственном комитете.

Напомним, в ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся.

Позже Памфилова рассказала о самочувствии после нападения.